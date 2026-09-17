Ρόδος: Δρόμος – ποτάμι από την έντονη βροχόπτωση
Με τις πρώτες βροχές ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Ρόδο. Οι έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υπηρεσίες. Πλημμύρισε ο δρόμος από την Ιαλυσό προς Κρεμαστή.
Όπως φαίνεται στις εικόνες, στις δικαστικές αίθουσες των δικαστηρίων της Ρόδου επιστρατεύτηκαν κουβάδες καθώς τα νερά περνούσαν από την οροφή.
Στη Λίνδο, βίντεο καταγράφει τον δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι.
Πηγή βίντεο: Η Ροδιακή Εφημερίδα
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