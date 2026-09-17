Νέος τρόπος εξαπάτησης: Παριστάνουν την INTERPOL

Νέο τρόπο έχουν εφεύρει επιτήδειοι για να εξαπατούν. Όπως φέρνει στο φως η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, άγνωστοι στέλνουν παραπλανητικά emails με τη “στολή” της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Interpol και ενημερώνουν σχετικά με υποτιθέμενη δικαστική κλήση.

Συγκεκριμένα στο email αναγράφεται πως σε βάρος του εκάστοτε παραλήπτη πως είναι αντικείμενο κάποιας νομικής διαδικασίας. Οι κατηγορίες που γράφονται παρακάτω ότι βαραίνουν τον παραλήπτη ειναι πολύ βαριές και στόχο έχουν να εκφοβίσουν.

Στη συνέχεια προτρέπουν τον παραλήπτη του μηνύματος να απαντήσει εντός συγκεκριμένης αυστηρής προθεσμίας στο email. Μάλιστα οι επιτήδειοι απειλούν και με σύλληψεις.

Οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να μην απαντούν στα συγκεκριμένα emails και να παρατηρούν προσεκτικά τα στοιχεία του αποστολέα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.