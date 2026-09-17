Ιόνια Οδός: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ./ώρα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το πρωί, αστυνομικοί του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Ιόνια Οδό. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με τέσσερις επιβάτες στο αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συλληφθέντα να οδηγεί το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερα άτομα. Η ταχύτητα του οχήματος καταγράφηκε με ηλεκτρονική συσκευή RADAR. Η μέτρηση έδειξε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με 178 χλμ./ώρα, δηλαδή 78 χιλιόμετρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Ιόνιας Οδού.

Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.