Συκιές: Ελεύθεροι οι 2 άνδρες με τον βαρύ οπλισμό

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για κατοχή βαρέος οπλισμού. Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε βάρος τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Η επιχείρηση στις Συκιές

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI τους εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο στις Συκιές. Μετέφεραν χάρτινη συσκευασία και σακούλα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο οπλισμός φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών, φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον ανάγκασε να αποθηκεύσει τα όπλα. Ο 49χρονος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα και καταγράφεται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της Τουρκίας για πολυετή ποινή κάθειρξης που συνδέεται με υπόθεση απάτης.

Ο 36χρονος φέρεται να είπε ότι, υπό το βάρος των απειλών κατά της οικογένειάς του, αναζήτησε ασφαλές μέρος και απευθύνθηκε στον 30χρονο Έλληνα, τον οποίο γνώριζε από την εργασία τους στις οικοδομές.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τι περιείχαν οι συσκευασίες που αποθηκεύτηκαν στον χώρο ιδιοκτησίας του και πως δέχθηκε απλώς να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του.

Μετά τις απολογίες, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την απελευθέρωσή τους με δύο όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.