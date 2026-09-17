Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους και πλατείες στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύσει από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:00, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένους οδικούς άξονες στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευσή τους από τα σημεία αυτά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η ρύθμιση θα ισχύσει και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Κλειστές θα είναι επίσης η Καρ. Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος και η Αγ. Ειρήνης, σε όλο το μήκος τους.

Στην Πλατεία Αγ. Ασωμάτων η διακοπή θα αφορά το τμήμα μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Ερμού

Κλειστό θα είναι και τμήμα της Ερμού, μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθηνάς. Η διακοπή θα ισχύσει και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και τις πλατείες από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και να αποφεύγονται πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.