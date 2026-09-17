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Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δυο γιατροί του Γ. Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/09/2026 10:00
Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δυο γιατροί του Γ. Μαζωνάκη
Οι δύο γιατροί στον ανακριτή ΙΝΤΙΜΕ

Οι δυο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου πέρασαν το κατώφλι, λίγο πριν τις επτά το πρωί.

Οι δυο κατηγορούμενοι, κρατούνται σε ειδικό χώρο, όπου διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητά τους.

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