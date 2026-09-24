Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: αποκάλυψη “βόμβα” από τη νοσηλεύτρια

Σε μια αποκάλυψη ΄΄βόμβα ΄΄ προχώρησε η νοσηλεύτρια που κατέθεσε σήμερα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατάθεσή της καίει την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γ. Μαζωνάκη. Ότι ταυτόχρονα με τον τραγουδιστή υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση και άλλος ασθενής σε διπλανό δωμάτιο είπε στου δημοσιογράφους βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή. Η νοσηλεύτρια παραδέχτηκε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι η γιατρός της είπε να αναζητήσει αντίδοτο.

Η νοσηλεύτρια διαφοροποιήθηκε από όσα είπε αρχικά στην αστυνομία. Όπως είπε στον ανακριτή αναγκάστηκε να δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της 56χρονης γιατρού.

ΤΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η 56ΧΡΟΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη. Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.