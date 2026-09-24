Γιώργος Μαζωνάκης – Ο ανιψιός του μιλά για τα όνειρα του θείου του

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφερόμενος στη σχέση που είχε με τον θείο του και στις επιθυμίες που είχε για τη ζωή του.

«Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν ένας κύριος με όλα του τα ανίψια, τα πήγαινε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης τους συμβούλευε συνεχώς να προσέχουν και να μην αφήνουν την επιτυχία να τους παρασύρει.

«Τα μυαλά του Γιώργου δεν είχαν πάρει ποτέ αέρα», σημείωσε, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του.

Ο ανιψιός του υποστήριξε ακόμη ότι ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. «Αν ρωτούσατε τον Γιώργο ποιους έχει βοηθήσει, δεν θα θυμόταν ούτε ο ίδιος», είπε.

Αναφερόμενος στην οικογένεια του τραγουδιστή, εξήγησε πως δεν διατηρεί επαφή μαζί της από δική του επιλογή. Όπως διευκρίνισε, είχε επαφή με τον ίδιο τον Γιώργο, όπως και τα υπόλοιπα ξαδέρφια του.

Ιδιαίτερη θέση στα όνειρα του τραγουδιστή είχε η δημιουργία της δικής του οικογένειας.

Σύμφωνα με τον ανιψιό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε πάντα να αποκτήσει τη δική του οικογένεια. Καθώς δεν είχε καταφέρει να το πραγματοποιήσει, ήθελε να γίνει νονός σε ένα παιδάκι.

Οι επισκέψεις του στο χωριό συνοδεύονταν από γλέντια και συγκεντρώσεις. «Όταν ερχόταν στο χωριό πάντα κάναμε γλέντι. Το τιμούσε το χωριό μας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο ανιψιός του έκανε λόγο για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, ευθύνονται για τον θάνατο του τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τους «εγκληματίες».