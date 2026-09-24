Κως: Σωτήρια η ΚΑΡΠΑ από γείτονα στον 3χρονο Γιώργο

Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει η περιπέτεια του 3χρονου Γιώργου από την Κω, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά τον εγκλωβισμό του στο παράθυρο του αυτοκινήτου της οικογένειάς του.

Ο μικρός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, είναι καλά στην υγεία του και, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, εφόσον η πορεία του συνεχιστεί ομαλά, αναμένεται ακόμη και αύριο να πάρει εξιτήριο.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η άμεση παρέμβαση ενός γείτονα της οικογένειας, ο οποίος γνώριζε πρώτες βοήθειες και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Η αντίδρασή του αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο τρίχρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Λάμπη, στην πόλη της Κω.

Ο Γιώργος είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας, η οποία έχει ακόμη δύο αγοράκια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, η 35χρονη μητέρα κατέθεσε στις Αρχές ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σπίτι και τάιζε τα παπαγαλάκια της οικογένειας, όταν ο μικρός ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή της.

Μία από τις εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι το αγοράκι θέλησε να πάει στη γιαγιά του, η οποία μένει πολύ κοντά. Στη διαδρομή είδε το σταθμευμένο αυτοκίνητο της οικογένειας και πλησίασε σε αυτό.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, το κεφάλι του παιδιού εγκλωβίστηκε στο παράθυρο του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Γείτονας που γνώριζε πρώτες βοήθειες έσπευσε να βοηθήσει και έκανε ΚΑΡΠΑ στον μικρό Γιώργο, μέχρι να ακολουθήσει η μεταφορά του για ιατρική περίθαλψη.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κω έχοντας τις αισθήσεις του και στη συνέχεια αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα για εξειδικευμένη παρακολούθηση.

«Εγώ ας πάω φυλακή, το παιδί μου να είναι καλά»

Την ίδια ώρα, η 35χρονη μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου και οδηγήθηκε στις Αρχές προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πανικού για την υγεία του παιδιού της. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να επαναλάμβανε στους αστυνομικούς: «Εγώ ας πάω φυλακή, το παιδί μου να είναι καλά».

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της.

Επειδή εκείνη βρισκόταν στην Κω λόγω της σύλληψης και της διαδικασίας στην Αστυνομία, τον μικρό Γιώργο στην αεροδιακομιδή και στη νοσηλεία του στην Αθήνα συνόδευσε η γιαγιά του.

Πλέον, μετά την αγωνία των πρώτων ωρών, η οικογένεια περιμένει να επιστρέψει ο μικρός στο σπίτι. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Alpha, εφόσον δεν υπάρξει κάποια μεταβολή, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το «Αγλαΐα Κυριακού» αύριο.