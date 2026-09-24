Συνελήφθη 46χρονος για ζωοκλοπή και παράνομη οπλοκατοχή

Στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού προχώρησαν σήμερα, αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 52χρονης ημεδαπής.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση οργανώθηκε το πρωί από το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Κατά τη νομότυπη έρευνα στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι φυσίγγια.

Δεν βρέθηκαν 218 αιγοπρόβατα

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί ο 46χρονος. Εκεί δεν εντοπίστηκαν τα 218 αιγοπροβατοειδή που αναγράφονται στην κτηνοτροφική του δήλωση. Στη συνέχεια, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκε ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 αιγοπροβάτων. Μέρος των ζώων ανήκει στον 46χρονο και στη 52χρονη ημεδαπή. Τα ζώα περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν για φύλαξη σε χώρο του Δήμου Ιεράπετρας.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.