“Ένας δρόμος για όλους”- Οι αθλητές ΑμεΑ του ΙΩΝΑ γράφουν ιστορία

Από την Αθήνα στην Σπάρτη, ένας δρόμος για τη συμπερίληψη

Ιστορική στιγμή για τους αθλητές ΑμεΑ του ΙΩΝΑ, καθώς για πρώτη φορά θα αναβιώσουν συμβολικά την ιστορική διαδρομή , από την Αθήνα έως τη Σπάρτη.

Οι αθλητές του ΙΩΝΑ θα ακολουθήσουν κυριολεκτικά τα βήματα του αρχαίου Αθηναίου δρομέα Φειδιππίδη.

Μέσα από μια μοναδική αθλητική προσπάθεια, αθλητές με αναπηρία συμμετέχουν σε μια διαδρομή που συνδέει την ιστορία, τον αθλητισμό, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΩΝΑΣ

Η ομάδα θα αποτελείται από άτομα με διαφορετικές αναπηρίες και με τα ειδικά διαμορφωμένα χειρήλατα ποδήλατα, κάθε αθλητής συμμετέχει ενεργά, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές του. Οι αθλητές θα εναλλάσσονται κατα τη διάρκεια της διαδρομής, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον και μαζί θα φτάσουν στον κοινό τους στόχο.

Η στιγμή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Σύλλογο, καθώς την απόσταση αυτή έχουν κατακτήσει δρομείς μέσα από το Σπάρταθλον και ποδηλάτες μέσα από τη Σπαρτακιάδα. Φ, Φέτος λοιπόν,για πρώτη φορά, τη διαδρομή Αθήνα–Σπάρτη έρχονται να διανύσουν αθλητές με αναπηρία, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για έναν κοινό στόχο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΩΝΑΣ

Οι αθλητές του ΙΩΝΑ, θα ξεκινήσουν από το ΟΑΚΑ , έχοντας ως αφετηρία το άγαλμα του Σπύρου Λούη. Ο τελικός τους προορισμός είναι το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη. Έτσι, οι αθλητές θα δημιουργήσουν μία “γέφυρα” ανάμεσα στην ιστορία και τον αθλητισμό.

Ειδικότερα, οι αθλητές θα διανύσουν μια ιστορική διαδρομή 155 μιλίων – 250 χιλιομέτρων. Το ταξίδι τους επίσηςη θα καταγραφεί και θα πάρει τη μορφή, μέσα από ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» – «Ένας Δρομος για ολους».

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι πολύ σημαντικός για τον Σύλλογο, αφού αποτελεί το βασικό μήνυμα και τον σκοπό του.

Το θέμα του ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι να φωτίσει έναν δρόμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα απο την αναπηρία του, εχει τη δυνατότητα να θέτει στόχους, να προσπαθεί και να τους κατακτά.

Οι αθλητές του ΙΩΝΑ μέσα από την προσπάθειά τους, «ΙΩΝΑΣ 155 Μίλια», θέλουν να εμπνεύσουν ανθρώπους με αναπηρία να διεκδικήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.

Ωστόσο, η επιρροή αυτού του ενχειρήματος δεν θέλει να σταματήσει εκεί.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να αναδείξει τις δυνατότητες και όχι τους περιορισμούς των ανθρώπων με αναπηρία, στο ευρύ κοινό.

Μέσα από την ιστορία των αθλητών, θα αναδειχθούν η ιστορία, ο πολιτισμός και ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, αλλά και η ανάγκη για περισσότερες προσβάσιμες υποδομές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΩΝΑΣ

“Για εμάς, όμως, τα 155 μίλια δεν είναι μόνο μια αθλητική διαδρομή. Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την κοινωνία. Ο «Ένας Δρόμος για Όλους» είναι ένας δρόμος που μας ενώνει όλους, «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ». Σας καλούμε να γίνετε συνοδοιπόροι και κομμάτι αυτής της προσπάθειας των αθλητών μας. Να διανύσουμε μαζί έναν δρόμο που αξίζει να ανοίξουμε για όλους. Ένας Δρόμος για Όλους.Γιατί οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν. Μας ενώνει ο κοινός δρόμος.Σας προσκαλούμε όλους το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου να παραστήτε στην εκκίνηση της προσπάθειας των αθλητών μας. Ελατε να γίνεται μέρος της δράσης μας και οσοι έχετε ποδήλατο θα μπορείτε να ακολουθήστε συμβολικά τους αθλητές μας μέχρι το φάρο του Ψυχικού.”, ανακοίνωσε ο Σύλλογος.

Η διαδρομή μέχρι το φάρο του Ψυχικού θα είναι υπό την επίβλεψη αστυνομικής συνοδείας.