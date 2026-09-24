Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα

Σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Για την αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εκτάσεις συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPIRUS TV NEWS

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Μπάφρα

Αρχικά, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Στην συνέχεια φέρεται ότι στο σημείο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με 12 υδροφόρα οχήματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της φωτιάς εντός της επιχείρησης ανακύκλωσης οχημάτων και στην προστασία των παρακείμενων εκτάσεων.

Ο τραυματισμός και η διακομιδή στο Χατζηκώστα

Ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα και εξάρθρωση ώμου. Ωστόσο, φαίνεται ότι είχε τραυματιστεί ελαφρά.

Έρευνα για τα αίτια της Πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είχαν γίνει γνωστά στις πρώτες πληροφορίες, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή βίντεο: TikTok @epiruspost