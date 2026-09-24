2 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε πολίτες

Δύο άτομα, ηλικίας 38 και 17 ετών, συνελήφθησαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχή της Αττικής, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες και έκανε διακεκριμένες κλοπές.

Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή. Οι δύο συλληφθέντες είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» και εντοπίστηκαν τη στιγμή που παρέλαβαν από γυναίκα που είχε εξαπατηθεί τιμαλφή αξίας 1.500 ευρώ.

Πώς έστηναν την παγίδα

Η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Τα μέλη που λειτουργούσαν ως «τηλεφωνητές» αναζητούσαν υποψήφια θύματα και επικοινωνούσαν μαζί τους. Στις τηλεφωνικές κλήσεις παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα, μεταξύ άλλων τεχνικά προβλήματα και επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή, ώστε να πείσουν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από την κατοικία τους. Άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν στα σπίτια και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με το πρόσχημα της καταμέτρησης και της εκτίμησης.

Ο ρόλος των «εισπρακτόρων»

Στην οργάνωση υπήρχαν διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Ο 38χρονος χρησιμοποιούσε το ταξί του ως «επιχειρησιακό όχημα», προκειμένου οι «εισπράκτορες» να μεταβαίνουν στα σημεία και να παραλαμβάνουν τα κλοπιμαία.

Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων.

Σε έρευνες κατασχέθηκαν το ταξί που χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακό όχημα» και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.