Μπάντμιντον: Μπουλντόζες στα αποκαΐδια

Στραβωμένα σίδερα, γκρεμισμένα τμήματα της στέγης και σωροί από καμένα υλικά. Οι εικόνες που παρουσιάζει ο Alpha από το παλιό θέατρο Μπάντμιντον στο Γουδή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, την ώρα που μηχανήματα έργου βρίσκονται ανάμεσα στα ερείπια για την απομάκρυνση της εγκατάστασης.

Στο βίντεο διακρίνονται ο εκτεθειμένος μεταλλικός σκελετός, οι μαυρισμένες επιφάνειες και τα συντρίμμια που καλύπτουν το εσωτερικό. Η φωτιά του Ιουλίου άφησε πίσω της ένα κατεστραμμένο κτίριο, το οποίο πλέον κατεδαφίζεται.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η κατεδάφιση γίνεται με εντολή του Νίκου Δένδια και σε εφαρμογή της απόφασης 1970/2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η έκταση ανήκει στην πλήρη κυριότητά του.

Είχε προηγηθεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων για την άμεση απομάκρυνση του καμένου κτιρίου και την επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή–Ιλισίων. Η απόδοση των χώρων στους πολίτες ως ελεύθερων και κοινόχρηστων αποτελεί τον στόχο που έχει θέσει η δημοτική αρχή.