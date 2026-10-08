«Θα συνεχίσω τον αγώνα μου» – Ξεκάθαρο μήνυμα από τη σύζυγο του Σήφη Βαλυράκη μετά την αθώωση

«Το παρακράτος στο μεγαλείο του». Με αυτή τη φράση αντέδρασε η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη μετά την αθωωτική απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η σύζυγός του δήλωσε πως θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη, παρά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

«Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, δεν σκοπεύει να σταματήσει την προσπάθεια για τη δικαίωση του συζύγου της.

«Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω», είπε.

Η ίδια υπογράμμισε πως θα συνεχίσει μαζί με τους νομικούς της συμβούλους. «Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά», ανέφερε.

Η αντίδρασή της ήρθε λίγη ώρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου να κρίνει αθώους, κατά πλειοψηφία 6-1, τους δύο ψαράδες που κάθισαν στο εδώλιο για την υπόθεση.

Ο πρόεδρος της έδρας ήταν ο δικαστής που μειοψήφησε, ενώ ο εισαγγελέας είχε προηγουμένως προτείνει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη αναφέρθηκε και σε αυτή τη διαφοροποίηση.

«Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία, καταλαβαίνετε, αθώωσαν», δήλωσε.

«Η αλήθεια θα φανερωθεί. Πολεμάω έξι χρόνια», κατέληξε, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συνέχεια της δικαστικής προσπάθειας της οικογένειας.