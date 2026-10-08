ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα κοπεί το ρεύμα σήμερα στην Αττική

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές αφορούν μεταξύ άλλων τον Δήμο Αθηναίων, τον Πειραιά, τους Αγίους Αναργύρους – Ίλιον, το Χαϊδάρι, τη Λαυρεωτική, τη Σαλαμίνα και το Περιστέρι, με διαφορετικές ώρες ανά περιοχή.

Οι διακοπές στον Δήμο Αθηναίων

Στον Δήμο Αθηναίων, διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν από τις 08:00 έως τις 11:00 στις οδούς Βουρνάζου και Βενιζέλου.

Από τις 08:00 έως τις 12:00 επηρεάζονται σημεία στις οδούς Δροσόπουλου, Κοδριγκτώνος, Κολοκοτρώνη, Φρεαρίων και Βας. Του Μεγάλου. Από τις 08:00 έως τις 12:30 θα υπάρξουν διακοπές στις οδούς Λήτους, Πυλάδου, Τριών Ιεραρχών και Κυκλώπων.

Επηρεάζονται επίσης παροχές στην Αχαρνών, από Νιρβάνα έως Λασκάρη, καθώς και στις οδούς Περδικάρη, Πολύλα, Ι. Πολέμη, Γαβριηλίδου, Μητσάκη, Λασκαράτου και Αγ. Λαύρας.

Από τις 13:00 έως τις 17:00 διακοπές θα γίνουν στις οδούς Αλιμουσών, Τριών Ιεραρχών, Φυλασίων, Μελιταίων, Παλληναιών και Δημοφώντος.

Σε Πειραιά, Χαϊδάρι και άλλες περιοχές

Στον Πειραιά, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 13:00 στις οδούς Σωτήρος, Δεληγεώργη και Βούλγαρη.

Στους Αγίους Αναργύρους – Ίλιον επηρεάζονται οι οδοί Αγ. Νικολάου, Β. Κωνσταντίνου, Υψηλάντου, Αλεξ. Διάκου, Φλέβας Ρουβίκωνος, Αθ. Διάκου, Ελ. Βενιζέλου, Τροιζηνίας, Ηρώ Κων/λου, Γαργαλιάνων, Ξυλοκάστρου, Ρήγα Φεραίου και Διονυσίου.

Στο Χαϊδάρι επηρεάζονται οι οδοί Σωκράτους, Άνδρου και Κυκλάδων. Στη Λαυρεωτική οι διακοπές αφορούν τη Λεωφόρο Γαλήνης, τους Αγίων Εοδώρων, την Κολοκοτρώνη, την Αγίου Βασιλείου, ανώνυμους δρόμους και αδιέξοδα.

Στη Σαλαμίνα, η διακοπή είναι προγραμματισμένη από τις 08:00 έως τις 16:00, ενώ στο Περιστέρι επηρεάζονται οι οδοί Καμέλιας, Κήπων, Προσκόπων, Αθήνας, Νουφάρων και Ακακίας.

Η ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του δικτύου. Καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη επανηλεκτροδότηση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί πρέπει να θεωρούνται υπό τάση, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.