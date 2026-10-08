ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό περιοχές της Αττικής σήμερα

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης καταγράφηκαν σήμερα, σε Αθήνα, Αχαρνές και Σαλαμίνα, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ.

Στην Αθήνα, διακοπή υδροδότησης σημειώνεται στα Κάτω Πετράλωνα, στη συμβολή των οδών Αντιπάτρου και Πανδώρου. Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Διακοπή και στη Βαρυμπόμπη

Στις Αχαρνές, η διακοπή νερού αφορά τη Βαρυμπόμπη, συγκεκριμένα την πλατεία Βαρυμπόμπης και την περιοχή της Χλόης. Και εδώ, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, η παροχή αναμένεται να επανέλθει έως τις 12:00.

Χωρίς νερό και στη Σαλαμίνα

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης καταγράφεται και στη Σαλαμίνα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Νάξου. Για τη συγκεκριμένη διακοπή δεν αναφέρεται εκτιμώμενος χρόνος επαναφοράς της υδροδότησης.