Κυψέλη: Δεκτό από το Πρωτοδικείο το αίτημα κατοίκων να λάβουν έγγραφα από την «Ελληνικό Μετρό» για τις ζημιές σε κτίρια
Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, ώστε να τους επιδειχθούν τα έγγραφα από την “Ελληνικό Μετρό”, από τις πραγματογνωμοσύνες κλπ σχετικά με τα κτίρια που έχουν πάθει ζημιές στην Κυψέλη.
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Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους.Πλέον η “Ελληνικό Μετρό” και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό καλούνται να επιδείξουν τα έγγραφα στους ενάγοντες.
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