ΕΦΚΑ: Την Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων

Την Κυριακή στις 9 το πρωί θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να έκανε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Μεταξύ τους είναι ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Οι 11 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το πρωί από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημία του ΕΦΚΑ από τις απλήρωτες εισφορές υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων εκτιμάται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις και η έρευνα του ελληνικού FBI

Ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει αθώος και κάνει λόγο για «σκευωρία». Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για οφειλή και όχι για απάτη. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Στο μεταξύ, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του ελληνικού FBI. Η έρευνα εξετάζει τη δράση του φερόμενου κυκλώματος από το 2013. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τότε συστάθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα ως «αχυράνθρωποι».

Κατά τη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να έδιναν εντολές και να καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη, ενώ κομβικό ρόλο αποδίδεται σε δύο αδέλφια επιχειρηματίες, που φέρονται να εντόπιζαν και να στρατολογούσαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.