Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Αργολίδα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Ναυπλίου – Μυκηνών, στην Αργολίδα.

Ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια, ενώ, τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες.

Συνολικά τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα νήπιο, το οποίο τραυματίστηκε στη σύγκρουση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι συνθήκες της σύγκρουσης εξετάζονται από την Τροχαία.

Πηγή βίντεο: Αργολικές ειδήσεις