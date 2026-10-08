Υπόθεση Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες

Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο ψαράδες που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε με ψήφους 6-1 υπέρ της απαλλαγής τους. Μειοψήφησε ο πρόεδρος της έδρας, που τάχθηκε υπέρ της ενοχής.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από περίπου έναν χρόνο δίκης και σχεδόν 60 συνεδριάσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα στις 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, αδέλφια και επαγγελματίες ψαράδες, αρνήθηκαν από την αρχή κάθε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν μαρτυρίες, ιατροδικαστικά ευρήματα και στοιχεία για τις κινήσεις των εμπλεκομένων.

Με την απόφαση 6-1, οι δύο ψαράδες απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού.