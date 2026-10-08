Πειραιάς: Έκλεψαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης

Άγνωστοι, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των κατοίκων, αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης.

Η αφαίρεση έγινε από σημεία όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση πολιτών και η απουσία των καλυμμάτων θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στον συγκεκριμένο δρόμο, το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό έργο ανάπλασης και τέτοιου είδους βανδαλισμοί συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο εργολάβος του έργου θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης για την κλοπή και τις φθορές που προκλήθηκαν ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό των υπευθύνων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε : “Ο Δήμος Πειραιά δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές. Η Κλεισόβης έχει αναβαθμιστεί μέσα από ένα μεγάλο και ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέφει ή να λεηλατεί όσα δημιουργήθηκαν για την πόλη και τους κατοίκους της. Θα τους βρούμε και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, μέσα από όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο στοιχείο και κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του βιντεοληπτικού υλικού από τις διαθέσιμες κάμερες, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Να γνωρίζουν όλοι ότι ο Πειραιάς δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι».

Ο δημόσιος χώρος, τα έργα και η περιουσία των πολιτών προστατεύονται. Κάθε φορά που κάποιοι θα επιχειρούν να βανδαλίσουν μια υποδομή, να κλέψουν δημόσια περιουσία ή να θέσουν σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας, θα μας βρίσκουν απέναντί τους και θα έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Ο Πειραιάς αλλάζει, αναβαθμίζεται και προχωρά. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να υπονομεύσει την προσπάθεια για έναν καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο Πειραιά.”