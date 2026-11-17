Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο Πολυτεχνείο όταν αφού οι πύλες έκλεισαν, άγνωστοι με κουκούλες μπήκαν μέσα στον χώρο του ιστορικού ιδρύματος.

Τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο έχει κατακλύσει κόσμος από νωρίς το πρωί, ενώ όλοι βρίσκονται εν αναμονή της μεγάλης πορείας προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Επί ποδός βρίσκονται περίπου 5.000 αστυνομικοί. Drones και ελικόπτερα μεταδίδουν απευθείας εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.