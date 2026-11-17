Ανησυχία προκαλούν το τελευταίο καιρό οι αναρτήσεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ στα κοινωνικά δίκτυα. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, εμφανίζεται σε καταβεβλημένος, ενώ σε αναρτήσεις του κάνει λόγω για απειλές κατά της ζωής του.

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρει αμερικανικές υπηρσίες ασφαλείας, την Europol, αλλά και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Συνολικά έχει αναφερθεί σε εγκληματική οργάνωση κατά τον οποίον δρα στην Ελλάδα και τον έχει στοχοποιήσει.

Σε νέα ανάρτηση γνωστοποιεί πως θα περάσει τα Χριστούγεννα στην Νορβηγία. Όπως γράφει, προγραμματίζει το ταξίδι με φίλους. Θα επισκεφτούν την πόλη Τρόμσο. Κάτω από την ανάρτηση σημειώνει: «Χρειάζομαι αλλαγή παραστάσεων. Κανονίσαμε με φίλους να κάνουμε Χριστούγεννα στο μαγευτικό Τρόμσο, στη Νορβηγία…»