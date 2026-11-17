Βίντεο ντοκουμέντο από την Καβάλα καταγράφει τη δράση άνδρα που φαίνεται να επιχειρεί να κλέψει από το μπουφάν πελάτη σε καφετέρια, την ώρα που εκείνη απολαμβάνει ανυποψίαστη τον καφέ τους.

Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας κάθεται σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ακριβώς πίσω από τον άνδρα. Κάποια στιγμή, φαίνεται να απλώνει το χέρι του και να ψαχουλεύει το μπουφάν του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο πελάτης έχει γυρισμένη την πλάτη της προς το μέρος του.

Το θύμα δεν αντιλαμβάνεται την ύποπτη κίνηση, καθώς δεν έχει οπτική επαφή με τον άνδρα. Η θέση του φαίνεται να του προσφέρει το πλεονέκτημα να κινηθεί χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Το βίντεο αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο δρουν επιτήδειοι σε πολυσύχναστους χώρους, όπου μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να βρεθεί κάποιος χωρίς πορτοφόλι ή προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση προς τους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα τις τσάντες και τα προσωπικά τους αντικείμενα, όταν κάθονται σε καφετέριες και χώρους με αυξημένη κίνηση.

Πηγή βίντεο/Center TV