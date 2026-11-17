Αναστάτωση προκλήθηκε στο Επιτάλιο Ηλείας, όταν εντοπίστηκε διαρροή υγραερίου σε εγκατάσταση ξηραντηρίου, έπειτα από αναφορά για έντονη οσμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, που πραγματοποίησαν ενδελεχή έλεγχο στις εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διαρροής υγραερίου.

Με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και την αποφυγή ενδεχόμενου κινδύνου, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή κάθε παραγωγικής δραστηριότητας του ξηραντηρίου. Η μονάδα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως ότου αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου συνεργείου, το οποίο θα αναλάβει τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες για τον εντοπισμό και την οριστική διακοπή της διαρροής, καθώς και την αποκατάσταση της βλάβης.

Οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και στην αποτροπή οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου.