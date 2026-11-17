Στην αποκάλυψη ενός δικτύου ατόμων το οποίο προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δολοφονική επίθεση εναντίον προσώπου στην Ελλάδα προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας.

Πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, έπειτα από την αποκάλυψη δικτύου που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, τα μέλη του δικτύου φέρονται να δρούσαν κατ’ εντολή Ιρανού, με σκοπό την οργάνωση επίθεσης που θα είχε ως στόχο τη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου στην ελληνική επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη στην Ελλάδα ένας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος εκδόθηκε στη συνέχεια στις αρχές της γειτονικής χώρας. Την ίδια ώρα, τέσσερα ακόμη άτομα, επίσης υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθησαν στα Σκόπια.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δράση του Ιρανού φερόμενου ως καθοδηγητή του δικτύου. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν.