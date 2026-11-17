Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλειστούς σταθμούς του Μετρό και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κορυφώνονται σήμερα, οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην Αθήνα.

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Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ drones και ελικόπτερο μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι γύρω από το Πολυτεχνείο, στα Εξάρχεια, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, πρεσβείες και δημόσια κτίρια.

Τι ισχύει σήμερα στο Πολυτεχνείο

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό από τις 09:00 έως τις 13:00. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους, καθώς τα κτίρια δεν θα είναι επισκέψιμα.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν ΙΝΤΙΜΕ

Με εντολή της Αστυνομίας, σήμερα στις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί:

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και οι διακοπές κυκλοφορίας, εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

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Οι βασικοί δρόμοι που επηρεάζονται είναι:

Πατησίων και Στουρνάρη

Πανεπιστημίου και Ακαδημίας

Σταδίου και Αθηνάς

Πλατεία Ομονοίας και Πλατεία Συντάγματος

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

Λεωφόρος Συγγρού

Λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μεταξύ Κατεχάκη και Αλεξάνδρας

Λεωφόρος Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, μεταξύ Κατεχάκη και Φειδιππίδου

Παράλληλα, επηρεάζονται αρκετοί δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια και την περιοχή της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

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Τροποποιήσεις προβλέπονται και στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, με αλλαγές σε διαδρομές και στάσεις ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα γύρω από το Πολυτεχνείο και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία.