Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη και Γιάννη Πάριο: «Ποια νομίζεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου;»
Ο Good job nicky αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτιζε η μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη στην επιλογή των τραγουδιών του Γιάννη Πάριου. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως εκείνη ήταν αυτή που διάλεγε πολλά από τα τραγούδια του.
Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου του δίσκου, όπου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους γονείς του.
«Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα; Αυτό μου λες; Περιμένω; Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου; Για πες μου; Ποια νομίζεις; Ποια νομίζεις ότι πάνω κάτω επιλέγει ποια θα βγάλει ο γιος της; Είναι απολύτως η πιο αυστηρή, η μάνα μου είναι άστα να πάνε» αποκάλυψε ο τραγουδιστής.
Η Σοφία Αλιμπέρτη βρέθηκε στο πλευρό του γιου της και φωτογραφήθηκαν μαζί.
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