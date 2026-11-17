Ο Good job nicky αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτιζε η μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη στην επιλογή των τραγουδιών του Γιάννη Πάριου. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως εκείνη ήταν αυτή που διάλεγε πολλά από τα τραγούδια του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου του δίσκου, όπου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους γονείς του.

«Η μάνα μου δεν έχει καλλιτεχνική φλέβα; Αυτό μου λες; Περιμένω; Ποιος πιστεύεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου; Για πες μου; Ποια νομίζεις; Ποια νομίζεις ότι πάνω κάτω επιλέγει ποια θα βγάλει ο γιος της; Είναι απολύτως η πιο αυστηρή, η μάνα μου είναι άστα να πάνε» αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Η Σοφία Αλιμπέρτη βρέθηκε στο πλευρό του γιου της και φωτογραφήθηκαν μαζί.