Παρουσία φίλων και συγγενών ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον 23χρονο Πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη . Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης έφτασε λίγο μετά της 11:00 η σορός του 23χρονου πυροσβέστη ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά στο κτίριο στο Ζεφύρι.

Στην εκκλησία της Καστοριάς βρέθηκαν και δεκάδες συνάδελφοι του πυροσβέστη για να αποτίσουν φόρο τιμή στον νεαρό που έφυγε τόσο γρήγορα και τόσο άδικα από τη ζωή το μοιραίο εκείνο πρωινό στο Ζεφύρι το περασμένο Σάββατο (14/11/2026).

Το φερετρό του τυλιγμένο με την γαλανόλευκη ενώ στεφάνια έχουν γεμίσει τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας .

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά ακούστηκε η φράση «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Κατά μήκος της διαδρομής είχε προγραμματιστεί η παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε και άλλοι συνάδελφοί του να αποχαιρετήσουν τον 23χρονο.