Ταλαιπωρία τέλος για το Μετρό
Νωρίτερα κατεβάζει «ρολά» απόψε η Γραμμή 3 του Μετρό. Οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ολοκληρώνει τις προσωρινές ρυθμίσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με την κυκλοφορία να τροποποιείται αναγκαστικά για τους επιβάτες.
Αν σχεδιάζετε μετακίνηση, σημειώστε τους χρόνους. Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο αναχωρούν:
- Από Δημοτικό Θέατρο: προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06 και προς Αεροδρόμιο στις 21:06
- Από Αεροδρόμιο: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10
- Από Δ. Πλακεντίας: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30
- Από Σύνταγμα: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49
- Από Αιγάλεω, Ελαιώνα, Κεραμεικό, Μοναστηράκι: Τα τελευταία τρένα περνούν σταδιακά μεταξύ 21:20 και 21:56 ανάλογα με την κατεύθυνση.
Τι αλλάζει για το Αεροδρόμιο
Μετά τις 21:40, η σύνδεση με το Αεροδρόμιο αλλάζει τέρμα. Τα δρομολόγια δεν θα φτάνουν στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά θα τερματίζουν και θα ξεκινούν από το Σύνταγμα.
Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14
Από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34
Για να μην μείνει κανείς στον δρόμο, μπαίνει στη μάχη η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας. Το λεωφορείο καλύπτει ακριβώς τους κλειστούς σταθμούς. Ενώνει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα (και αντίστροφα), κάνοντας στάσεις σε Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κεραμεικό και Ελαιώνα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις