Ταλαιπωρία τέλος για το Μετρό

Νωρίτερα κατεβάζει «ρολά» απόψε η Γραμμή 3 του Μετρό. Οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» κλείνουν στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ολοκληρώνει τις προσωρινές ρυθμίσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, με την κυκλοφορία να τροποποιείται αναγκαστικά για τους επιβάτες.

Αν σχεδιάζετε μετακίνηση, σημειώστε τους χρόνους. Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο αναχωρούν:

Από Δημοτικό Θέατρο: προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06 και προς Αεροδρόμιο στις 21:06

Από Αεροδρόμιο: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10

Από Δ. Πλακεντίας: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30

Από Σύνταγμα: προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49

Από Αιγάλεω, Ελαιώνα, Κεραμεικό, Μοναστηράκι: Τα τελευταία τρένα περνούν σταδιακά μεταξύ 21:20 και 21:56 ανάλογα με την κατεύθυνση.

Τι αλλάζει για το Αεροδρόμιο

Μετά τις 21:40, η σύνδεση με το Αεροδρόμιο αλλάζει τέρμα. Τα δρομολόγια δεν θα φτάνουν στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά θα τερματίζουν και θα ξεκινούν από το Σύνταγμα.

Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38, 23:14

Από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34

Για να μην μείνει κανείς στον δρόμο, μπαίνει στη μάχη η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας. Το λεωφορείο καλύπτει ακριβώς τους κλειστούς σταθμούς. Ενώνει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα (και αντίστροφα), κάνοντας στάσεις σε Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κεραμεικό και Ελαιώνα.