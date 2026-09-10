Βοιωτία: Απάτη άνω των 400.000 ευρώ με «λογίστρια» και «εφοριακό»

Ηλικιωμένη πείστηκε να παραδώσει 400.000 ευρώ και κοσμήματα – Ο ταυτοποιημένος δράστης φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα»

Μια υπόθεση απάτης με λεία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Η απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Βοιωτίας, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως δήθεν «λογίστρια», υποστηρίζοντας ψευδώς ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής των περιουσιακών της στοιχείων για φορολογικούς λόγους.

Στη συνέχεια, άλλος συνεργός επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον «εφοριακό υπάλληλο», προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία του σεναρίου και να την πείσει να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή της.

Η ηλικιωμένη, έχοντας πειστεί από τους δράστες, τοποθέτησε σε σακούλα το ποσό των 400.000 ευρώ, μαζί με κοσμήματα και άλλα τιμαλφή απροσδιόριστης αξίας, και την εναπόθεσε σε σημείο έξω από την οικία της.

Ο ρόλος του «εισπράκτορα»

Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση ενός ημεδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας και είχε τουλάχιστον τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην υπόθεση.

Όπως προέκυψε, ο συγκεκριμένος άνδρας χρησιμοποίησε το ιδιοκτησίας του Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο τα μέλη της ομάδας μετέβησαν στο σημείο όπου είχε τοποθετηθεί η σακούλα. Εκεί φέρεται να την αφαίρεσαν και στη συνέχεια να διέφυγαν από την περιοχή.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ταυτοποιημένος άνδρας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές για ληστεία, κλοπή, απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.