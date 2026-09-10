Αιτωλικό: 14χρονος με μοτοσικλέτα παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και δεν διέθετε άδεια οδήγησης – Συνελήφθη και ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 14χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιτωλικό, μετά από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο παρασύρθηκαν μία μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία μετέφερε σε παιδικό καρότσι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 14χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του πατέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο, όταν παρέσυρε την πεζή γυναίκα και τις δύο ανήλικες κόρες της.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν η μητέρα και τα παιδιά της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Ελαφρά τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Μετέβησαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 14χρονος εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, συνελήφθη ο πατέρας του ανηλίκου, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα του 14χρονου αναζητείται και κατηγορείται επίσης για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς γονέας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας – Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.