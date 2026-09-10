Θεσσαλονίκη: Επιβάτες έκαναν φασαρία – Προσγειώθηκε το αεροπλάνο

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ένα αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Το αεροπλάνο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το Μάντσεστερ με προορισμό την Ρόδο.

Όλα συνέβησαν, όταν δύο βρετανοί επιβάτες, ξεκίνησαν να κάνουν φασαρία, και να ενοχλούν τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες, 39 και 42 ετών, είχαν επιθετική συμπεριφορά προς τους υπολοιπους επιβάτες αλλά και το πλήρωμα. Παρά τις παρατηρήσεις, δεν συμμορφώνονταν.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι όταν ο 39χρονος έβγαλε το κινητό του και ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί μέλη του πληρώματος. Παράλληλα ο 42χρονος είχε εντοπιστεί να καπνίζει στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Λόγω της κατάστασης, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου η αστυνομικοί του Αερολιμένα περίμεναν τους δύο άνδρες και τους συνέλαβαν.

Οι δύο Βρετανοί πρόκειται να οδηγηθούν στο Eισαγγελέα πρωτοδικών.