Θρήνος στον Πύργο: Αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μετά την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποχαιρετίσουν τον άτυχο αεροπόρο.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας έχασε τη ζωή του, μετά την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα INTIME

Ο επισμηναγός αφήνει πίσω του, την σύζυγο και τον γιο τους 5 ετών, σκορπίζοντας την θλίψη στην οικογένεια του με τον χαμό του.

Στην κηδεία δίνει το παρών και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Υπενθυμίζεται, πως ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο συνάδελφός του, Δημήτρης Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους, κατα τη διάρκεια επίδειξης με το μαχητικό F-4E Phantom, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.