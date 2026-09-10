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Θρήνος στον Πύργο: Αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 11:38
Θρήνος στον Πύργο: Αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια INTIME

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μετά την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.

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Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποχαιρετίσουν τον άτυχο αεροπόρο.

κηδεία ιωάννης μπλέσιας
Ο Ιωάννης Μπλέσιας έχασε τη ζωή του, μετά την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα INTIME

Ο επισμηναγός αφήνει πίσω του, την σύζυγο και τον γιο τους 5 ετών, σκορπίζοντας την θλίψη στην οικογένεια του με τον χαμό του.

Στην κηδεία δίνει το παρών και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Υπενθυμίζεται, πως ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο συνάδελφός του, Δημήτρης Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους, κατα τη διάρκεια επίδειξης με το μαχητικό F-4E Phantom, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

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