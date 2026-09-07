Γραμμή 3 Μετρό: Χειρόφρενο από τις 21:40 σε 3 σταθμούς

Από σήμερα έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό, θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.

Αιτία είναι οι απαραίτητες νυχτερινές εργασίες για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τις ώρες των έργων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 θα σπάει στα δύο. Οι συρμοί θα εκτελούν δρομολόγια μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Δ. Πλακεντίας: Από Δημοτικό Θέατρο στις 21:06, από Αιγάλεω στις 21:20, από Ελαιώνα στις 21:22, από Κεραμεικό στις 21:25 και από Μοναστηράκι στις 21:27.

Προς Δημοτικό Θέατρο: Από Δ. Πλακεντίας στις 21:30, από Σύνταγμα στις 21:49, από Μοναστηράκι στις 21:51, από Κεραμεικό στις 21:53 και από Ελαιώνα στις 21:56.

Τι ισχύει για το Αεροδρόμιο

Για όσους ταξιδεύουν προς ή από το Αεροδρόμιο, το τελευταίο απευθείας δρομολόγιο από Δημοτικό Θέατρο θα φεύγει στις 21:06 και από Αεροδρόμιο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα ξεκινούν αποκλειστικά από το Σύνταγμα (ώρες: 22:02, 22:38, 23:14). Αντίστοιχα, τα τρένα από Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στο Σύνταγμα (ώρες: 21:46, 22:22, 22:58, 23:34).

Εμβόλιμη γραμμή λεωφορείου Χ24

Ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί την προσωρινή γραμμή λεωφορείου Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας, συνδέοντας το Αιγάλεω με το Σύνταγμα και κάνοντας στάσεις σε όλους τους κλειστούς σταθμούς.

Οι στάσεις περιλαμβάνουν τα σημεία: