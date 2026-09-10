Διάσωση 49 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες νοτίως της Κρήτης. Συνολικά 49 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τις αρχές.

Την ακινητοποιημένη λέμβο εντόπισε πρώτο ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικοί περισυνέλεξαν σώους και τους 49 επιβαίνοντες από τη θάλασσα και το σκάφος τους μεταφέρει με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.