Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 55χρονο- Παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη
Οι Αρχές συνέλαβαν άνδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό με ανήλικη.
Ο 55χρονος άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 14χρονης.
Σύμφωνα με όσα εκτιλύχθηκαν, ο άνδρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.
Έπειτα, από την καταγγελία, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.
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