“Στον αέρα” χιλιάδες εργαζόμενοι της αλυσίδας πιτσαρίας

“Ξεκρέμαστοι” βρέθηκαν από την μια στιγμή στην άλλοι εκατοντάδες εργαζόμενοι της γνωστής αλυσίδας πιτσαρίας στην οποία πιάστηκε να φοροδιαφεύγει.

Με τα 110 καταστήματα να κλείνουν χτες, οι εργαζόμενοι δεν πήγαν στην δουλειά τους και δεν έχουν καμία σχετική ενημέρωση.

Όπως τονίζει η ΠΟΕΕΤ, Η νομοθεσία προβλέπει την αποζημίωση ειδικού σκοπού όταν μια επιχείρηση κλείνει με διοικητική εντολή και την ασφάλιση από το κράτος, ενώ αν κλείσει με

υπαιτιότητα του εργοδότη τότε αυτός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος και της μισθοδοσίας και της ασφάλισης.