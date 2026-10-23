Μυστική κρύπτη με 1,1 εκατ. ευρώ στη βίλα του ιδιοκτήτη στην υπόθεση της αλυσίδας πιτσαρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI») σχετικά με τη σοβαρή υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής της γνωστής αλυσίδας εστίασης, η οποία διατηρεί δίκτυο περίπου 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η εταιρεία κατηγορείται ότι από το 2022 έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ από τη μη καταβολή ΦΠΑ, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν προχωρήσει πλέον σε 21 συλλήψεις, καθώς οι έρευνες επεκτάθηκαν από τον κεντρικό κορμό της επιχείρησης και στα επιμέρους καταστήματα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο μηχανισμός της απάτης, ο οποίος λειτουργούσε μέσω ενός ειδικού παράνομου λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής της οργάνωσης με σκοπό την αλλοίωση των οικονομικών δεδομένων και την καταγραφή πλαστών στοιχείων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά εννέα άτομα που αποτελούσαν τον ηγετικό πυρήνα, ανάμεσα στα οποία ο ιδιοκτήτης, το «νούμερο 2» της εταιρείας, ο προγραμματιστής και οι λογιστές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε βίλα του ιδιοκτήτη στα βόρεια προάστια της Αθήνας, οι αστυνομικοί αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή μυστική κρύπτη σε δωμάτιο-βεστιάριο, η οποία ήταν χτισμένη ως διπλός τοίχος με τούβλα και διέθετε κρυφή πόρτα, μέσα στην οποία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.100.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν κατασχεθεί πολυτελή αυτοκίνητα και χρυσαφικά.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούσαν τα εννέα καταστήματα που έχει η μητρική εταιρεία, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί αν και πόσα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες 12 συλλήψεις, που είναι δαιχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε πριν από περίπου 5 μήνες, μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην εταιρεία.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.