Γιώργος Κιμούλης: “Στα μαχαίρια” με Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρά

Οι ηθοποιοί στα δικαστήρια

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα εκτυλίσσεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Κιμούλη και τους Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρά.

Επίπονη και δύσκολη χαρακτήρισε την διαδικασία η Ζέτα Δούκα σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

“Είπαμε την αλήθεια μας, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι έμπειροι αυτοί που είναι πάνω στην έδρα. ” δήλωσε ο Νίκος Ψαράς.

Η κα. ‘Ελλη Ρούσου, δικηγόρος του Νίκου Ψαρά και της Δώρας Χρυσικού, είπε πως και ο δύο ήταν αυτόπτες μάρτυρες στις πράξεις που βαραίνουν τον Γιώργο Κιμούλη. Όπως υποστήριξε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στράφηκε εναντίον τους ο ηθοποιός.