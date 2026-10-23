Γιώργος Κιμούλης: “Στα μαχαίρια” με Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρά
Οι ηθοποιοί στα δικαστήρια
Σε έντονα φορτισμένο κλίμα εκτυλίσσεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Κιμούλη και τους Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού και Νίκο Ψαρά.
Επίπονη και δύσκολη χαρακτήρισε την διαδικασία η Ζέτα Δούκα σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
“Είπαμε την αλήθεια μας, πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι έμπειροι αυτοί που είναι πάνω στην έδρα. ” δήλωσε ο Νίκος Ψαράς.
Η κα. ‘Ελλη Ρούσου, δικηγόρος του Νίκου Ψαρά και της Δώρας Χρυσικού, είπε πως και ο δύο ήταν αυτόπτες μάρτυρες στις πράξεις που βαραίνουν τον Γιώργο Κιμούλη. Όπως υποστήριξε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στράφηκε εναντίον τους ο ηθοποιός.
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