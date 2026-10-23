Θεσσαλονίκη: Υποδέχεται τη φρεγάτα «Κίμων» για την 28η Οκτωβρίου

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέφθασε σήμερα η φρεγάτα «Κίμων», η πιο σύγχρονη κυρία μονάδα στην ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι προβλεπόμενες ώρες επίσκεψης

Από το Σάββατο 24 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 οι ώρες που θα μπορούν οι πολίτες να επισκεφθούν τη Φρεγάτα είναι

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).

Πηγή: Πολεμικό Ναυτικό