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Θεσσαλονίκη: Υποδέχεται τη φρεγάτα «Κίμων» για την 28η Οκτωβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 10:51
Θεσσαλονίκη: Υποδέχεται τη φρεγάτα «Κίμων» για την 28η Οκτωβρίου
Η φρεγάτα Κίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης Φωτογραφία- INTIME

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέφθασε σήμερα η φρεγάτα «Κίμων», η πιο σύγχρονη κυρία μονάδα στην ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι προβλεπόμενες ώρες επίσκεψης 

Από το Σάββατο 24 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 οι ώρες που θα μπορούν οι πολίτες  να επισκεφθούν τη Φρεγάτα είναι

  • Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.
  • Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.
  • Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.
  • Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).

 

Πηγή: Πολεμικό Ναυτικό

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