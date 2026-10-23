Διευκρινήσεις για την χρηματοδότηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από την UNICEF

Η χρηματοδότηση που διατέθηκε από τη UNICEF στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με στόχο την προαγωγή της υγείας των παιδιών και τη δωρεάν πρόσβασή τους σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα, περισσότερα από 100.000 παιδιά είχαν τη δυνατότητα να αθληθούν δωρεάν, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων καλαθοσφαίρισης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τυποποιημένες διαδικασίες υλοποίησης και προβλεπόμενους ελέγχους. Τα παραδοτέα έχουν ελεγχθεί και η επίτευξή τους έχει επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η συνεργασία με την ΕΟΚ είχε αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα. Η ΕΟΚ αποτελεί την επίσημη εθνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της χώρας, με οργανωμένο δίκτυο ενώσεων και σωματείων σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή της βασίστηκε ακριβώς σε αυτή τη θεσμική ιδιότητα και στην οργανωτική της δυνατότητα να υλοποιήσει δράσεις μεγάλης κλίμακας, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνεργασία αφορούσε την Ομοσπονδία ως θεσμικό φορέα και όχι προσωπικά τον πρόεδρό της. Δεν συνδέεται με άλλες δραστηριότητες, επιχειρηματικές σχέσεις ή υποθέσεις που ενδεχομένως αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή του Υπουργείου Υγείας σε αυτές.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί μια σημαντική δημόσια παρέμβαση για την προστασία της υγείας των παιδιών, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση κάθε συνεργασίας στο πλαίσιο της Δράσης οφείλει να βασίζεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στη διαχείριση των πόρων και κυρίως στο πραγματικό όφελος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.