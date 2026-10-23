Συνελήφθη εκ νέου η 54χρονη στη Θέρμη για την υπόθεση με τα 212 ζώα

Μια εφιαλτική πραγματικότητα για εκατοντάδες ζώα συντροφιάς και παραγωγικά ζώα αποκαλύφθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου μετά από οργανωμένη επιχείρηση των αρχών εντοπίστηκαν 212 ζώα να διαβιούν κάτω από άθλιες και παντελώς ακατάλληλες συνθήκες. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας, η οποία είχε μετατρέψει την κατοικία της, καθώς και δέκα ακόμη υπαίθριους χώρους που διαχειριζόταν, σε εστίες σοβαρής παραμέλησης και υγειονομικού κινδύνου.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν η 54χρονη απασχόλησε για πρώτη φορά τις Αρχές. Τότε, είχε συλληφθεί μετά από φραστικό επεισόδιο κατά το οποίο απείλησε μια 35χρονη γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της τότε προανάκρισης, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την παρουσία μεγάλου αριθμού ζώων στο χώρο της. Παρόλο που η εισαγγελέας αποφάσισε αρχικά να την αφήσει ελεύθερη, διέταξε ταυτόχρονα τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία οδήγησε στη σημερινή μεγάλη επιχείρηση.

Η επιτόπια αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή μιας ευρείας δύναμης των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, εξειδικευμένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, καθώς και κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης.

Τα ευρήματα της αυτοψίας ήταν αποκαρδιωτικά. Οι αρχές κατέγραψαν συνολικά 127 σκύλους, 73 γάτες και 12 κατσίκες, στοιβαγμένα σε ακάθαρτους, ρυπαρούς και στενούς χώρους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, στα ζώα δεν εξασφαλίζονταν στο ελάχιστο οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνθήκες ευζωίας, ενώ στερούνταν κατάλληλων, υγιεινών και άνετων καταλυμάτων για τη διαβίωσή τους.

Η 54χρονη οδηγείται πλέον στον αρμόδιο εισαγγελέα αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη νομοθεσία περί προστασίας και κακοποίησης ζώων. Την ίδια ώρα, το έργο των αρχών συνεχίζεται, καθώς οι υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία σάρωσης και διασταύρωσης των στοιχείων σήμανσης (microchip) όλων των διασωθέντων ζώων με τις επίσημες καταχωρίσεις στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευσή τους.