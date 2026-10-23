Καιρός: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη με βορειοδυτικούς ανέμους

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, με βροχές και πιθανές καταιγίδες σε περιοχές της χώρας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι άνεμοι στρέφονται από νότιοι σε βορειοδυτικούς, ενώ οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης περιορίζονται στα ανατολικά.

Που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Νεφώσεις θα επικρατήσουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 23 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη και τους 24 στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Στη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει έως 25 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο έως 26.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24-26 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου τους 24. Στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 26 βαθμούς και στην Κρήτη τους 24.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από το μεσημέρι. Ασθενείς βροχές αναμένονται μέχρι το απόγευμα, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.