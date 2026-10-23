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Θεσσαλονίκη: Μαθήτρια ΑμεΑ δεν μπορούσε να μπει στην τάξη- Δεν υπήρχε ανελκυστήρας

Τρεις μέρες κατάληψη σε λύκειο της Μενεμένης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 11:10

Τρεις μέρες κατάληψη πραγματοποίησαν μαθητές στην Θεσσαλονίκη, σε Λύκειο στην περιοχή της Μενεμένης.

Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, καθώς συμμαθήτρια τους ΑμεΑ δεν μπορούσε να μπει στην τάξη της λόγω έλλειψης ανελκυστήρα.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, μιλούν οι γονείς της μαθήτριας, αλλά και η αντιδήμαρχος Παιδείας Μενεμένης, Μαρία Αποστολίδου.

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