Στην ανακρίτρια Χανίων ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Σε κλίμα έντονων αποδοκιμασιών και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας , έφτασε στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ώστε να απολογηθεί ενώπιων της ανακρίτριας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος .

Στην απολογία του αναμένεται να εμφανιστεί μετανιωμένος και να αποδώσει τα όσα φρικτά συνέβησαν στη χρήση ινδικής κάνναβης. Στους αστυνομικούς όμως περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πως τραυμάτισε την Σταυρούλα με ένα μπουκάλι, ένα μαχαίρι και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο.

Η ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σοκ προκαλεί η κυνική παραδοχή του ότι λίγες ώρες αφότου είχε σκοτώσει τη Σταυρούλα, είχε μεταφέρει και θάψει τη σορό της στον Βατόλακκο πήγε να φάει γλυκά στο σπίτι φίλου του

“Κατά τις 12 γύρισα σπίτι και έκανα μπάνιο κι άλλαξα. Αγόρασα γλυκά και πήγα στο σπίτι του φίλου μου για να φάμε γιατί με είχε καλέσει. Πήγα παρόλο που ήμουν χάλια ψυχολογικά για να μην κινήσω υποψίες. Δεν ξέρει κανείς άλλος εκτός από μένα το τι έγινε” ανέφερε στους αστυνομικούς .

Ο 43χρονος παραδέχεται ακόμη ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας για να δημιουργήσει το σενάριο της ληστείας και να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω του.

“Στο πάτωμα δίπλα της, είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης της τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής. Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το pin. Πήρα τις κάρτες και περί ώρα 17:00 ή 17:30 βγήκα από το σπίτι, μπήκα στο μπλε βανάκι μου και πήγα στις Μουρνιές να δω αν είναι αυτός ο pin. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα 1000 € και γύρισα σπίτι. Δεν είδα πόσα λεφτά είχε μέσα ο λογαριασμός της Σταυρούλας. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατο της.”

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα στοιχεία από τις τράπεζες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν και άλλες αναλήψεις και αν υπήρχε και οικονομικό κίνητρο στο άγριο έγκλημα.