Επεισοδιακή σύλληψη 37χρονου με δύο ανήλικες σε κλεμμένη μοτοσικλέτα

Κινηματογραφική ήταν η καταδίωξη ενός 37χρονου αλλοδαπού στην Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα, να οδηγεί κλεμμένη μοτοσυκλέτα στην περιοχή Μοναστηρίου, έχοντας δυο ανήλικες ως συνεπιβάτιδες.

Όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, και υπέπεσε σε σωρεία τροχονομικών παραβάσεων.

Οι αστυνομικοί ωστόσο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσυκλέτα, με τον 37χρονο οδηγό (υπήκοο Αλγερίας), να αντιστέκεται στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Στην κατοχή του, βρέθηκε μετά από έρευνα, μικροποσότητα κάνναβης, ενώ το δίκυκλο, είχε κλαπεί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Δικογραφία σχηματίστηκε για τον 37χρονο οδηγό, ενώ συνελήφθησαν και οι δυο ανήλικες, μια 17χρονη από την Αλβανία, και μια 16χρονη ημεδαπή.