Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών, σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

Ποιο αναλυτικά:

– Στον Λαγανά Ζακύνθου, από την Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί που στην κατοχή τους, βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης.

– Εν τω μεταξύ, στην Κεφαλλονιά, που στην κατοχή του, βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.