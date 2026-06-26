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Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/06/2026 13:36
Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά
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Κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο στοχευμένες δράσεις  για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών, σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

Ποιο αναλυτικά:

– Στον Λαγανά Ζακύνθου, από την Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί που στην κατοχή τους, βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης.

– Εν τω μεταξύ, στην Κεφαλλονιά, που στην κατοχή του, βρέθηκε  μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στις κατά τόπους αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

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