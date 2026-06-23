Βίντεο- ντοκουμέντο: Ο τελευταίος περίπατος της Σταυρούλας

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει ο Alpha με την Σταυρούλα Λεβεντάκη την ώρα που κατευθύνεται στο σπίτι όπου σύμφωνα με την αστυνομία συνάντησε τον δολοφόνο της.

Η τελευταία καταγραφή της γυναίκας είναι μόλις 83 μέτρα από το σπίτι που η κάμερα την κατέγραψε να κινείται ανυποψίαστη έχοντας στα χέρια της δύο τσάντες, λέγοντας μάλιστα λίγο νωρίτερα σε κάτοικο της περιοχής, ότι βιάζεται να προλάβει το λεωφορείο που φεύγει στις πέντε.