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Βίντεο- ντοκουμέντο: Ο τελευταίος περίπατος της Σταυρούλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/06/2026 21:02

Συγκλονίζει  το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει ο Alpha  με την Σταυρούλα Λεβεντάκη  την ώρα που κατευθύνεται  στο σπίτι  όπου σύμφωνα με την αστυνομία συνάντησε τον δολοφόνο της.

Η τελευταία καταγραφή της γυναίκας είναι μόλις 83 μέτρα από το σπίτι που η κάμερα την κατέγραψε να κινείται ανυποψίαστη έχοντας στα χέρια της δύο  τσάντες,  λέγοντας μάλιστα λίγο νωρίτερα σε κάτοικο της περιοχής, ότι βιάζεται να προλάβει το λεωφορείο που φεύγει στις πέντε.

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